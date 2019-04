Langwedel

Rudi Schmedemann, seit 2000 im SV Langwedel, seit 2001 Fußballobmann und seit 2017 Jugendwart, löst nach zehn Jahren Rainer Mittelstät als Vorsitzender ab. Er arbeitet im Vorstandsteam mit Jan Rohwer als Kassenwart und Anke Mohr als Stellvertreterin zusammen.

Alles außer E-Sport

Schmedemann ist offen für alles, was den Nachwuchs sportlich bewegt. "Ich bin Fußballer mit Leib und Seele, mein Leben lang. Aber mein eigenes Kind hat meinen Blickwinkel erweitert." Er kann sich in Zukunft Handballcamps vorstellen und Schnuppertraining-Angebote für Nachwuchs im Kindergartenalter.

Nur eins will er nicht fördern: E-Sport. "Sport hat für mich mit körperlicher Bewegung zu tun."

Holstein-Traditionsmannschaft kommt zum Jubiläumsturnier

Schmedemann will die Veranstaltungspalette des Vereins offensiv erweitern. Erster Schritt ist das Jubiläumsturnier zum 40-jährigen Bestehen der Altherren-Mannschaft am Sonnabend, 5. Mai. Dafür hat er als Promi-Mannschaften die Nord-Ostsee-Auswahl und die Traditionsmannschaft von Holstein Kiel eingeladen. Den Erlös einem guten Zweck zukommen zu lassen.

Nicht weiterführen wird Schmedemann dagegen das Benefiz-Turnier "Indoor-Cup". Grund sind rückläufige Zuschauerzahlen und Terminüberlappungen mit dem Benefiz-Turnier des Teams Doppelpass in Nortorf.