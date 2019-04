Das Museum Tor zur Urzeit Brügge will ein Skelett eines Elasmosaurus, der vor über 70 Millionen Jahren auch im heutigen Schleswig-Holstein beheimat war, nachbauen lassen. Im November soll „Knochen-Plesio“ in der Scheune in der Dorfstraße 4 stehen. Dann feiert das Museum seinen zehnten Geburtstag.