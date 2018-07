Die Augen gen Himmel auf Flugzeugmodelle gerichtet, die in Kapriolen wie Loopings, Turns oder Schrauben durch die Luft sausten – so genossen 64 Modellflugzeugfans aus Schleswig-Holstein und 200 Zuschauer am Wochenende das Sommerfest des Modellsportclubs Krogaspe am Prehnsfelder Weg in Wasbek.