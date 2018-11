Schacht-Audorf

Schuld sei die gute Baukonjunktur, Firmen verlangten höhere Preise, könnten diese auch am Markt durchsetzen, sagt Torsten Eickstädt, Verwaltungschef im zuständigen Amt Eiderkanal. Baupreise seien um 20 bis 40 Prozent gestiegen. "Die gute Konjunktur hat das Preisgefüge durcheinander gebracht."

350.000 Euro mehr

In Schacht-Audorf stehen als nächstes Abriss und Neubau des ältesten Schulgebäudes an. Die Verwaltung rechnet derzeit mit Kosten von rund 5,5 Millionen Euro. Das seien rund 350.000 Euro mehr als noch vor wenigen Wochen erwartet, sagte Eickstädt am Mittwoch.

Schulverband stellt Bauantrag

Es handele sich dabei um eine Prognose. Präzisere Zahlen gebe es, wenn die Ergebnisse der Ausschreibung vorlägen - voraussichtlich zu Ende Frühjahr 2019. Gleichzeitig habe der Schulverband am Dienstagabend beschlossen, einen Bauantrag für das Vorhaben zu stellen.

Verzögerung an Block 5

Die Sanierung des sogenannten Blocks 5 begann Anfang November. Mit zwei Millionen Euro ist sie den Angaben zufolge rund 300.000 Euro teurer als geplant. Der Baustart habe sich um drei Wochen verzögert. Die Arbeiten sollen im Juli 2019 enden.

Container für 505.000 Euro

Damit der Unterricht weiter laufen kann, hat die Verwaltung Container für 505.000 Euro gemietet. Sie stehen seit den Sommerferien auf dem Gelände. Voraussichtlich im März 2020 würden sie abgebaut.

In den aktuellen Kostenrechnungen sind Containermieten enthalten. In früheren Angaben war das nicht der Fall. So rechnet die Verwaltung in die Kosten für Abriss und Neubau des ältesten Schulgebäudes einen Container-Anteil von 150.000 Euro ein.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus der Region Rendsburg.