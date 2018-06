Bordesholm

Damit ging in dieser Gruppe landesweit neben der Pumpe Kiel das höchste Preisgeld nach Bordesholm. Inzwischen schon zum achten Mal nacheinander wurde die ehrenamtlich vom Kinoverein organisierte Einrichtung prämiert. Das „Savoy“ bietet ein vielseitiges Programm in den Bereichen Kino, Theater und Musik. Gut 15.000 Gäste kommen pro Jahr in das Kino mit Tischchen und Lämpchen am Platz. Mehr als 20 Ehrenamtler halten es seit der Übernahme vor 20 Jahren am Laufen.

Ton- und Lichttechnik in die Jahre gekommen

Als „Anerkennung der guten Arbeit“ versteht der Vereinsvorsitzende Reinhard Abitz die Auszeichnung durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Nach der Erneuerung der roten Plüschsessel, des Tresens und Anbaus stehen mittelfristig weitere Investitionen an. Die Ton- und Lichttechnik sei in die Jahre gekommen und werde von einigen Ensembles bereits moniert.

Buch zum 70-jährigen Bestehen

Lars Baumgart selbst hätte auch gleich eine Idee, wie der Verein einen Teil des Preisgelds einsetzen könnte. Das Kino in der Schulstraße 7 feiert am 19. Oktober 2020 sein 70-jähriges Bestehen. Man könnte dazu ein kleines Buch oder eine Broschüre mit der Kinogeschichte herausbringen. Vielleicht sei bei dem unerwartet hohen Preisgeld ja auch mal wieder ein Stummfilmabend mit Livemusik als Begleitung möglich.