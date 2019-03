Bordesholm/Wattenbek

Zum Teil stammen die Duschen aus den 1950er- und 1960er-Jahren. Die Toiletten seien auch nicht gerade einladend, wie es ein Schulverbandsmitglied auf den Punkt brachte. Der Bauausschuss hat den Sanierungspläne für 122.000 Euro zugestimmt. 80.000 Euro Förderung kommen vom Land. „Die Maßnahmen werden demnächst ausgeschrieben. Als Termin würde ich gerne die Sommerferien vorsehen. Es ist aber offen, ob wir für den Zeitraum Firmen bekommen“, betonte Sven Ingwersen, Leiter des Bauamts im Amt Bordesholm.

90.000 Euro fließen in die Lindenschule

Der größte Batzen des Geldes soll mit 90 000 Euro in die Lindengrundschule fließen. Verschwinden sollen beispielsweise die Duschen aus den 50er- bis 60er-Jahren, die so mancher Ortspolitiker hinter vorgehaltener Hand als „Schweinetrog“ tituliert. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus Waschbecken und Duschen. Unzumutbar sind zum Teil auch angerostete Heizungen in den Toiletten – im Charme längst vergangener Zeiten der 70er-Jahre.

Feuchtigkeit dringt in die Wände

Die Sanierung sei dringend erforderlich. „Feuchtigkeit ist durch die kaputten Fugen in den Duschräumen in die Wand eingedrungen. Das haben Messungen ergeben“, machte Martin Eiselt, Leiter der Offenen Ganztagsschule und Hausmeister, deutlich. Setzrisse im Putz an den Wänden in etlichen Sanitärräumen sollen im Zuge der Sanierung auch verschwinden.

Vereinssport profitiert auch

Insgesamt investiert der Schulverband mit Hilfe des Landes nicht nur in die Schule selbst, sondern auch in den Vereinssport. „Schüler duschen hier kaum, das sind eher die Sportler“, so Eiselt. Seine Hoffnung ist: „Wenn die Sanitärräume neu sind, werden die Sportler damit vielleicht auch pfleglicher umgehen.“ Derzeit sei es leider so, dass in puncto Müll und Dreck da die schwarze Schafe gesucht werden müssen.