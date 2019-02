Vier Menschen, darunter zwei Kinder, wurden am Dienstagmittag auf der L 47 (Kieler Straße) Höhe "Zum Sportplatz" in Schacht-Audorf verletzt. Drei der Verletzen wurden in die Kieler Uniklinik gebracht, die Fahrerin des Wagens nach Rendsburg in die Imlandklinik.