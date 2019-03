Die zufrieden in sich hinein grinsende Kuhnachbildung ist das Markenzeichen von MuKu. Der Hingucker hat aber rein gar nichts mit einem Bauernhof zu tun: Der blau-weiß-schwarze Werbeträger steht für den Muku-Mitmachmarkt am Sonnabend, 30. März, ab 14.30 Uhr in der Lindengrundschule in Bordesholm.