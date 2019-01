Drei Kühe der norwegischen Rasse Telemarkrind gehören zum jüngsten Bestand des Tierparks Arche Warder. Die Tiere kamen am Sonntag an. Noch werden sie in einem Extra-Gehege gehalten. Weltweit lag im Jahr 2000 der Bestand bei gerade 700 Exemplaren, berichtet Pressesprecherin Lisa Iwon.