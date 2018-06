Kronshagen

"Kopperpahl wird abgehängt." Diesen Satz hörte Uwe Hartwig vom Seniorenbeirat häufiger. Für bis zu neun Wochen steuern die Busse der Linien 6 und 34 nicht mehr die Haltestellen im und am Hochhausgebiet in Kopperpahl an.

Wer etwa von der Albert-Schweitzer-Straße mit dem Bus zum Wochenmarkt an der Kieler Straße oder zum Rathaus fahren will, muss zunächst eine längere Strecke zu Fuß zur nächsten Haltestelle gehen können: entweder durch die Fußsteigkoppel zum Eichkoppelweg oder am Bahndamm entlang zum Schulzentrum am Suchsdorfer Weg.

Langer Weg zur Haltestelle ist Gehbehinderten nicht zuzumuten

"Gehbehinderten sind nur 200 Meter zuzumuten. Ich weiß nicht, wie die dahin kommen sollen", sagt Evelyn Ufer, Vorsitzende des Beirates. Sie sieht die Gemeinde in der Pflicht und hält die Organisation eines Shuttle-Dienstes für sinnvoll und machbar: zumindest donnerstags zum Wochenmarkt.

Gerade weil der Gemeinde die Maßnahme lange im Voraus bekannt war, sind die Mitglieder des Seniorenbeirates verärgert: "Man darf die Bürger bei solchen Planungen nicht vernachlässige", sagt die Vorsitzende. Reinhold Müller wünscht sich mehr Fantasie. Auch Taxi-Scheine wie in anderen Gemeinden oder Minicar-Anbindungen zum Bus seien denkbar.

Bürgermeister will kurzfristig entscheiden

Bürgermeister Ingo Sander (CDU) sicherte zu, kurzfristig Gespräche mit den politischen Fraktionen zu führen. Er geht davon aus, dass noch in dieser Woche eine Entscheidung fällt. Dabei sei auch zu berücksichtigen, was Bürgern zuzumuten sei und was die Gemeinde auffangen könne.