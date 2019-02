Mühbrook

Ende Dezember hat sich das Team um Bühnenleiterin Silke Kalies das erste Mal zum gemeinsamen Rollensprechen getroffen – neun weitere Treffen folgten, bis man im Februar mit den Proben begonnen hatte. Drei Stunden feilen die acht Darstellerinnen und Darsteller dabei an ihren jeweiligen Rollen. Die Textvorlage immer in der Hand. Souffleurin Marion Kruse muss in vielen Situationen aber noch den richtigen Anstoß geben.

Gestohlenes Gemälde bringt die Polizei ins Haus

Zur Handlung: Valentin, der von Christian Schön gespielt wird, ist aus einem Seniorenheim ausgebüxt, weil es zu wenig Personal gibt. Bei einer Wohnungsbesichtigung trifft er auf die betuchte Maria ( Helma Pooch), mit er eine eigenwillige WG gründet. Im Mittelpunkt steht auch ein „wertvolles Gemälde“, das Valentin als Sperrmüll erachtet und von der Straße aufgesammelt hatten – muss der agile Senior wegen des Diebstahls nun auch noch ins Gefängnis? Die Polizei ermittelt.

Nachwuchs ist in Mühbrook immer willkommen

Besetzungsprobleme gibt es bei der Möhbrooker Speeldeel, die auch in diesem Jahr wieder knapp 1000 Gäste bei insgesamt zehn Vorstellungen vergnügen wird, nicht. Nachwuchs, der die Herausforderung plattdeutsches Theater annehmen möchte, ist aber trotzdem immer gerne willkommen. Informationen dazu gibt es bei Silke Kalies, Tel. 04322/7706.

Karten gibt es noch für viele Vorstellungen

Vorstellungen, für die es noch Eintrittskarten gibt: Premiere am 9. März, 23., 29. und 30. März, jeweils ab 19.30 Uhr, im Hotel Seeblick. Am Sonntag, 10. März, beginnt eine Aufführung bereits um 12.30 Uhr. Bei allen Vorstellungen besteht die Möglichkeiten, vorher am Buffet teilzunehmen. Der Vorverkauf läuft über Evi Neumann, Tel. 04322/9365, oder das Hotel Tel. 04322/699090. Die beiden in diesem Jahr erstmals ins Programm genommenen Auftritte im Savoy-Kino in Bordesholm am 2./3. April sind wie die Mühbrooker Termine am 16., 17. und 22. März bereits restlos ausverkauft.

