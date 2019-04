Wasbek

Bereits am Osterwochenende war der Streckenabschnitt zwischen Neumünster und Hohenwestedt aufgrund von Bauarbeiten gesperrt gewesen. Bei Aufnahme des Zugbetriebs am Dienstagmorgen hatten Bahnmitarbeiter Beschädigungen an der Schiene festgestellt. Der Zugverkehr wurde auf der eingleisigen Bahnstrecke sofort eingestellt, so die Polizei.

Sachverständige der Bundespolizei konnte vor Ort ermitteln, dass ein Traktorgespann offensichtlich außerhalb eines Bahnüberganges im Bereich Wasbek über die Gleise gefahren war. Dabei hatte sich eine Stütze am Anhänger mit der Schiene verhakt und den gesamten Schienenstrang verzogen.

22-Jähriger als Täter identifiziert

Die Suche nach dem Unfallverursacher gestaltete sich zunächst schwierig. Ein 22-Jähriger Pächter benachbarter Wiesen konnte schließlich von der Polizei als Tatverdächtiger verifiziert werden. Der Vorfall hatte sich am Sonntagabend gegen 18 Uhr ereignet.

Der Schaden soll nach Polizeiangaben am Abend mit einer sogenannten Gleisstopfmaschine repariert werden.

Auf den Traktorfahrer kommt ein Strafverfahren wegen gefährlichem Eingriffs in den Bahnverkehr zu. "Auch dürften die Kosten für die Wiederherstellung des Gleisbettes und möglicher Zugausfälle zivilrechtlich im Raum stehen", so ein Polizeisprecher.

Von KN-online