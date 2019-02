Kronshagen

Zunächst sollen die notwendigen Maßnahmen zur Sanierung des Bouleplatzes auf dem Spielplatz der Fußsteigkoppel in Kronshagen erneut geprüft und ein neuer Kostenplan aufgestellt werden. Zu den Haushaltsplanungen im Herbst kommt das Thema im Sportausschuss dann wieder auf den Tisch.

Verband hat den Platz für offizielle Spiele gesperrt

Die Spielgemeinschaft Petanque Kronshagen hatte bereits im August des vergangenen Jahres einen entsprechenden Antrag zur Unterstützung bei der Sanierung des Bouleplatzes gestellt. Sie hat aktuell 38 aktive Mitglieder und spielt in der offiziellen Boule-Regionalliga B. Doch der zuständige Petanque Verband Nord hat den Platz für offizielle Spiele gesperrt. In einem Schreiben des Landesverbandes wird die Beschaffenheit des Platzes als „stark verbesserungswürdig“ bezeichnet.

Ligabetrieb nicht der Hauptgrund für den Antrag

Im Antrag der Spielgemeinschaft heißt es, dass neben dem offiziellen Ligabetrieb auch Trainingseinheiten und Turniere nur eingeschränkt stattfinden könnten. So kommen hier zum Beispiel bis zu 60 Mannschaften zu den alljährlichen Kronshagen Open zusammen. „Der Ligabetrieb ist nicht der Hauptgrund für unseren Antrag“, sagte Holger Erichsen, Direktor der Spielgemeinschaft. Dabei gehe es nur um ein Wochenende im Jahr. „Es geht uns um die anderen Turniere und den Alltag. Dazu brauchen wir einen festen Untergrund und somit eine ordentliche Drainage“, sagte Erichsen. Die Feuchtigkeit ist das Hauptproblem. „Nach Regen läuft das Wasser nicht ab, und der Platz ist zur Hälfte unbespielbar“, sagte Rolf Schulze von der Platz-Arbeitsgruppe der Spielgemeinschaft.

Umsiedlung zum Grandplatz am Sportzentrum lehnen Aktive ab

Die Fraktionen hielten die Erhaltung des Platzes als sozialen Treffpunkt in der Gemeinde für unterstützenswert. Doch die angepeilten 40.000 Euro für die Auskofferung des Bodens, eine Entwässerungsrinne sowie eine Drainage erschienen den Ausschussmitgliedern zu hoch angesetzt. Den Vorschlag der SPD, sich am geplanten Begegnungszentrum auf dem ungenutzten Grandplatz am Kronshagener Sportzentrum neu anzusiedeln, lehnte die Spielgemeinschaft ab. „Wir sind auf dem Gelände des Spielplatzes seit 20 Jahren ansässig. Wir gehören da hin, und wir wollen da bleiben. Das ist auch ein Stück Kronshagen“, sagte Direktor Erichsen.

