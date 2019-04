Nortorf

Rund 19.000 Medien, klassische Bücher, Hörbücher und Filme, Nintendo-Spiele, dazu für Kleinkinder Hörbücher „Toni“ in robusten Würfeln hat die Stadtbücherei Nortorf aktuell, berichtete Bücherei-Leiterin Melanie Fechner. Erfreut stellte sie fest, dass im Vergleich zum Vorjahr die Zahl der Ausleihen im Kinderbereich gestiegen seien. Sie führt das auf konsequente Förderarbeit zurück.

Für Kindergärten und Schulklassen werden in der Bücherei Führungen angeboten, dazu gibt die Bücherei Bücherkisten an Kindergärten und für ältere Kinder Wissenskisten aus. Sie bietet Klassensätze an Schullektüre an. Regelmäßig gibt es Bilderbuch-Vorlesenachmittage, dafür und für weitere Projekte wurde ein mobiler Touchscreen-Bildschirm angeschafft.

Neues Buchungssystem

Im Bereich Digitalisierung ist die Bücherei, die Melanie Fechner 2012 übernahm, auf einem guten Stand. Seit 2017 gibt es ein neues, digitales Buchungssystem, die Online-Ausleihe und -Vernetzung mit dem 400.000 Medien umfassenden Zentralkatalog Schleswig-Holstein funktioniert. Mehr 30.000 digitale Medien sind mit einem Ausweis der Bücherei über das Portal „ Onleihe zwischen den Meeren“ verfügbar.

Scanner seien sinnvoll

Als ausbaufähig stuft Melanie Fechner die Computerarbeitsplätze für Schüler ein. Damit Hausaufgaben konkreter vorbereitet werden können, hält sie die Anschaffung von Scannern für sinnvoll.

Der Erlös des Flohmarktes, bei dem seit Jahrzehnten ausgemusterte Bücher als günstiger Lesestoff angeboten werden, soll zum Ausbau des Bestands um 50 Bücher mit Großbuchstaben verwendet werden. „Sie werden nachgefragt“, sagte Melanie Fechner.

