Rendsburg

„Als Kreissportverband ist es unsere Mission, die Vereine in die Zukunft zu begleiten“, sagte der neue 1. Vorsitzende Ekkehard Krull. Er und Kreispräsidentin Juliane Rumpf verliehen Urkunden und die dazugehörigen Handtücher als Spezialgeschenke an Sport-Asse.

Als Erster kam Gunnar Buchheim an die Reihe. Über 15 Jahre hatte er bis 2018 an der Spitze des Gettorfer TV gestanden. Der Klub war auch sonst mit fünf weiteren Auszeichnungen stark vertreten. Je drei Urkunden heimsten die Floorballer Luca Vogel (18) und Leon Werner (17) ein. Beide rückten in den Nationalmannschaftskader ihrer Altersklassen ein. Zudem wurden sie mit ihren U17-Teams für Landesmeistertitel auf dem Kleinfeld (GTV) und dem Großfeld ( Gettorf Seabulls) geehrt.

Bei der Zahl der Auszeichnungen konnte nur Tischtennis-Ass Stig Brandt vom SV Fockbek mithalten. Der Zwölfjährige wurde 2018 Landesmeister im Doppel der Schüler B und mit seiner Mannschaft auch Landestitelgewinner der Schüler A. Im Team mit Benjamin Lange, Milan Lübke, Luan Ramm und Fynn Steinke überzeugte er die Gäste im Saal. Anfeuert von Trainer Veli Erdogan zeigten sie im Show-Teil des Festakts sogar im Rundlauf ihre Künste an der Platte. Zudem wurde Stig Brandt als ein Talent des Jahres unterstützt.

Wie Turner Malte Beissel ( TSV Kronshagen), Basketballerin Elisa Mevius (Basketballclub Rendsburg) und Mounted-Games-Reiterin Carlotta Petersen (Reit- und Fahrverein Lindau, Gettorf und Umgebung) einen 200-Euro-Scheck von der Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg eG.