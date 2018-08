Kronshagen

Mit einem großen Sternmarsch zur Feuerwehr, für den der Kindergarten Fußsteigkoppel sogar ein eigenes Feuerwehrauto gebastelt hatte, begann das Fest, das bis in die Nacht hinein dauerte. Der Regen beim Umzug erinnerte an die Brandnacht am 22. Februar 2017. Auch in dieser Nacht regnete es, während die Wehren aus dem Umland gegen die Flammen ankämpften. Die Kronshagener Feuerwehrleute konnten nur zusehen. Ihre Fahrzeuge, ihre Ausrüstung, alles stand in Flammen.

Viel ehrenamtlicher Einsatz

Aufgegeben hat seit dieser Nacht niemand. „Die Feuerwehr hat tausende Stunden ehrenamtlich gearbeitet, um alles wieder auf Vordermann zu bringen“, sagte Bürgermeister Ingo Sander (CDU). Politik und Verwaltung hätten ebenfalls dafür gesorgt, dass nach einem Jahr nicht nur die neue Halle steht, sondern auch Fahrzeuge und Ausrüstung erneuert sind. Viel Lob für das Engagement und vor allem für die neue Fahrzeughalle, die zu einer der modernsten in Schleswig-Holstein gehört, gab es auch Landesbrandmeister Frank Homrich, der als Glücksbringer der Wehr den Drachen Grisu mitbrachte, der so gerne Feuerwehrmann geworden wäre.

"Heute ist der Brandschaden offiziell beendet"

„Heute ist der Tag an dem offiziell der Brandschaden beendet ist“, sagte Wehrchef Christian Esselbach. „Ich freue mich, dass so viele Kronshagener gekommen sind, das ist ihre Feuerwehr“, machte er deutlich. Mit dem neuen Gebäude und den Fahrzeugen sei man wieder professionell ausgerüstet, super ausgebildet und werde engagiert weiterarbeiten.

Großes Interessen am neuen Gebäude

Die vielen Details der Ausrüstung und der Feuerwache ließen sich die Kronshagener auf dem Fest genau erklären und probierten aus, wie es ist mit Atemschutzausrüstung durch einen dunklen verrauchten Raum gehen zu müssen. Die Kinder übten sich im Löschen. Gefeiert wurde bis in die Nacht. Die Band Admission Reduced aus Bad Doberan sorgte für Live-Musik.