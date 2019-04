Dätgen

Auf dem Autohof Dätgen hielt sich der Andrang am zweiten Sonnabend der Osterferien noch in Grenzen. Selbst gegen Mittag zur Hauptreisezeit bildeten sich vor der Tankstelle kaum Schlangen, im Schnellrestaurant nebenan fanden Familien immer noch einen Platz.

Zehn Kilometer lang ist die Baustelle von A7-Warder in Richtung Rendsburg

Durch die zehn Kilometer lange Baustelle zwischen den A7-Anschlussstellen Warder und Rendsburger Kreuz floss der Verkehr in beiden Richtungen relativ entspannt dahin. Zwei laut Polizei kleinere Unfälle ohne Personenschaden im Baustellenbereich sorgten dann doch für stockenden Reiseverkehr in Richtung Norden. Die liegen gebliebenen Fahrzeuge blockierten zwar nicht die Fahrspuren, durch das hohe Fahrzeugaufkommen kamen die Autofahrer am frühen Nachmittag aber nur im Stop-and-go-Tempo voran. Die A7 musste aber nicht voll gesperrt werden. Das wäre an diesem Wochenende auch problematisch geworden, weil die Umleitung ab der Anschlussstelle Dätgen/ Bordesholm in Richtung Norden über die L49 führt. Die Landesstraße wird derzeit allerdings in der Ortsdurchfahrt Borgdorf-Seedorf saniert und ist dort voll gesperrt.

Kleinere Unfälle und Pannen ließen den Verkehr noch stocken

Geduld mussten die Autofahrer auch im Baustellenbereich zwischen Großenaspe und Neumünster mitbringen, dort entwickelten sich Staus bis zu fünf Kilometern Länge. In Richtung Süden stockte der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Schleswig-Jagel und Büdelsdorf zeitweilig auf rund fünf Kilometern Länge.