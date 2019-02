Rendsburg

Der Hauseigentümer hatte am 1. Februar einen Abrissstopp verfügt. Der vordere Teil des Gebäudes wurde im Jahre 1602 errichtet, der hintere 1694.

Kerstin Scheil bestätigte den Auftrag. „Wir beabsichtigen, an diesem Dienstagmorgen mit den Arbeiten am Vorderhaus zu beginnen“, sagte die Geschäftsführerin des Rendsburger Abbruchunternehmens Elly Nickels. Bei den Arbeiten sind Auflagen der Denkmalpflege zu berücksichtigen, denn ein Gewölbekeller und ein Fachwerkgiebel im Hinterhaus sollen möglichst erhalten werden. Eile ist geboten, denn die Stadt will schnellstens das Durchfahrtsverbot für die Schleifmühlenstraße aufheben.

Anzeige wegen Artenschutz liegt vor

Ob es tatsächlich am Dienstag zum Abriss kommt, ist allerdings noch ungewiss. Denn die Untere Naturschutzbehörde (UNB) beim Umweltamt des Kreises wies auf Anfrage am Montagnachmittag darauf hin, dass seit dem 7. Februar eine Anzeige wegen des Artenschutzes vorliegt. „Nach Angaben einer Rendsburger Privatperson sollen dort Fledermäuse ihr Winterquartier bezogen haben“, sagte Michael Wittl. Der Amtsleiter wollte am Montagnachmittag mit dem unverzüglich informierten Eigentümer hinsichtlich dessen Vorgehensweise Kontakt aufnehmen. Die Position von Wittl: „Er müsste einen Fachmann einschalten. Vor dessen Gutachten kann der Abriss nicht beginnen.“

Finanzausschuss gibt Empfehlung

Paulsen teilte auch mit, dass er nur mit der Stadt Rendsburg Kaufverhandlungen geführt habe. Dabei sei es um den städtischen Erwerb der Schleifmühlenstraße 11 gegangen. Zu dem ausgehandelten Preis wollte sich der Eigentümer nicht äußern. In Kreisen der Politik ist die Rede von einer Kaufsumme, die sich an dem Bodenrichtwert orientiert und bei einem Grundstück von etwa 200 Quadratmetern knapp 70000 Euro ausmacht. Ob ein Kaufvertrag zustande kommt, darüber will der Finanzausschuss an diesem Dienstag um 19 Uhr im Alten Rathaus eine Empfehlung an die Ratsversammlung beschließen. Die will am 28. März endgültig entscheiden. Bis zu einem Betrag von 50000 Euro könnte Bürgermeister Pierre Gilgenast eigenverantwortlich handeln.

Das unbebaute Gelände Schleifmühlenstraße 12 und das Grundstück Nummer 13, auf dem bis zum 1. Februar ein einsturzgefährdetes Haus abgerissen worden ist, will Paulsen unabhängig von der Nummer 11 vermarkten. Das dreiteilige Ensemble hat eine Grundstücksfläche von knapp 500 Quadratmetern.

Von Mahnkopf