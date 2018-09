Rendsburg Kronshagen - Grabmale erzählen Geschichte 1954 wurde der St. Jürgen-Friedhof am Kieler Bahnhof eingeebnet. 64 Grabmale von landesgeschichtlich bedeutenden Persönlichkeiten erhielten Asyl auf dem Friedhof Eichhof in Kronshagen. Zwölf Studierende erinnern jetzt mit Info-Tafeln an herausragende Professoren des 19. Jahrhunderts.

Von Torsten Müller

Geschichtstudenten erinnern an herausragende Professoren in Kiel: Isabell Warnke und Flemming Holdorf entwickelten zusammen mit anderen das Outdoorbuch am Kapellenvorplatz auf dem Friedhof Eichhof. Es informiert über Grabmale des ehemaligen St. Jürgen-Friedhofs am Kieler Bahnhof. Quelle: Torsten Müller