Bordesholm

Auch nach dem 1. März wird das Team des Bordesholmer Bauhofs zur Motorsäge greifen. Denn bei den Fällarbeiten, die am Mittwoch auf dem Rundweg am Bordesholmer See starteten, geht es um die Verkehrssicherungspflicht und damit um die Sicherheit der Wegnutzer. In Höhe Klosterstift hatte Sturm Bennet eine Doppelerle umgeknickt, der Baum stürzte auf eine benachbarte Erle am Seeufer.

Hubsteiger aus Kiel

Für die notwendigen Fällarbeiten holte die Gemeinde extra einen Hubsteiger aus Kiel – die Bäume mussten stückweise von oben nach unten abgesägt werden.

Auch in den nächsten Tagen kreischen die Sägen: Entlang des Seerundwegs werden weitere Sturmschäden sowie Totholz aus den Bäumen geschnitten. In Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde könnten auch mehrere Eschen nahe der Vogelweise fallen.

Schäden im Wurzelbereich

Eins dieser Bäume stürzte kürzlich um. Zum Glück stürzte die Esche in den See und nicht in Richtung Seerundweg. Verantwortlich sind Schäden im Wurzelbereich – die Esche fiel um, der sonst übliche Wurzelteller bildete sich nicht. Aus Sicht der Baumexperten im Bauhof ist vor allem Staunässe der Grund, ausgewachsene Eschen vertragen den ständig von Wasser umspülten Uferstandort nicht. Zudem sind die betroffenen Bäume im Stammfußbereich vom Hallimaschpilz befallen.

