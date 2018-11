Rendsburg

„Faktisch wollen wir damit festschreiben, was schon seit gut zehn Jahren existiert“, sagte Propst Matthias Krüger. Drei Regionen befinden sich in der Propstei Rendsburg, fünf in der Propstei Eckernförde. Die Größen der Regionen sind unterschiedlich, die kleinste habe 9000, die größte 28000 Gemeindeglieder, eine 3,5 Pfarrstellen (Hüttener Berge), die andere 12,5 (Süd).

Regionen gestalten Zusammenarbeit

Wie die regionale Zusammenarbeit aussehen wird, sollen die Regionen selbst entscheiden. Bis zum 1. März 2019 können die Gemeinden gegen die Zuordnung Einspruch erheben. Mit 15 000 Euro unterstützt der Kirchenkreis jede Region, um die Zusammenarbeit zu organisieren.

Schwansen hat es vorgemacht

Wie so etwas aussehen kann, stellten die Pastoren Redlef Neubert-Stegemann und Kirsten Erichsen am Beispiel der Region Schwansen vor. Fünf der sechs eigenständigen Kirchengemeinden der Halbinsel haben beschlossen, 2020 zu einer Kirchengemeinde zu fusionieren. „Es war uns klar, dass künftig nur drei von unseren fünf Pfarrstellen besetzt sind“, sagte Erichsen. Also habe man sich in der Region zusammengesetzt und verschiedene Möglichkeiten beleuchtet. Für die fünf Gemeinden sei es ein Planspiel mit unterschiedlichen Möglichkeiten gewesen, so Erichsen. Neben Pfarrsprengel mit eigenen Gemeinden habe man auch Teilfusionen und Kontraktlösungen betrachtet.

Es gibt viele Wege

„Am Ende haben wir uns für die Gesamtfusion mit einem gemeinsamen Kirchengemeinderat entschieden, weil diese für uns die meisten Vorteile bringt.“ Für Schwansen sei es eine gute Lösung, für andere Regionen seien vielleicht andere Lösungen besser geeignet, sagte Neubert-Stegemann, der den Prozess moderierte. Aus den Erfahrungen in Schwansen ist eine „Anleitung für einen Regionenprozess“ entstanden, an der sich die anderen Kirchengemeinden orientieren können. Auch ein eigener Film (https://www.youtube.com/watch?v=XVDWgJy6-gY) dokumentiert den gesamten Prozess.

Die neuen Regionen im Einzelnen:

Propstei Eckernförde:

1) Schwansen: Borby-Land, Karby, Kosel, Rieseby, Sieseby, Waabs

2) Eckernförde: Borby, St. Nicolai

3) Dänischer Wohld: Altenholz, Dänischenhagen, Gettorf, Krusendorf, Osdorf-Felm-Lindhöft, Schilksee-Strande

4) Hüttener Berge: Bünsdorf, Hütten, Owschlag, Sehestedt

5) Hamdorf-Hohn-Fockbek: Hamdorf, Hohn, Fockbek

Propstei Rendsburg

1) Rendsburg-Büdelsdorf: Büdelsdorf, Christkirchengemeinde Rendsburg-Neuwerk, St. Marien, St. Jürgen

2) Kanal: Bovenau, Jevenstedt, Osterrönfeld, Schacht-Audorf, Westerrönfeld

3) Süd: Aukrug, Hademarschen, Hohenwestedt, Nortorf, Schenefeld, Todenbüttel, Wacken

