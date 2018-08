Felde

„So viele Teilnehmer wie in diesem Jahr gab es beim Feldathlon noch nie“, sagte Clemens Asmussen. 240 Starter stürzten sich auf die Strecke. Vor zwei Jahren war der Triathlon nach einem Vierteljahrhundert noch mangels Teilnehmern eingeschlafen.

5000 Euro für professionelle Organisation

Zusammen mit Matthias Prinz und Stefan Riewesell hat der Spartenleiter die Veranstaltung seit über einem Jahr geplant. „Die Badestelle wurde extra für den 26. Feldathlon verbreitert und das Schilf entfernt“, sagte er vor dem großen Start. Gut 5000 Euro koste die professionelle Organisation – vom Transponder über Beschallung bis hin zum Aufbau von allem, was man für eine Familienveranstaltung brauche. Und die solle es nach wie vor sein.

Ab 14 Jahren darf man an den Start

Sportlich ambitioniert, aber der Spaß stehe im Vordergrund. „Ohne die DLRG, die Feuerwehr und die Gemeinde Felde, die uns alle unterstützen, würde das nicht funktionieren“, sagte Asmussen. 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5000 Meter laufen, das gilt es beim Feldathlon zu absolvieren. Jeder ab 14 Jahren durfte antreten, auch 30 Staffeln gingen auf die Strecke.

Die Kleinen waren auch dabei

Ganz im Sinne der Familienveranstaltung starteten in diesem Jahr erstmals Kinder bis neun Jahren auf einer Ministrecke (50 Meter, 3 Kilometer, 500 Meter) und Kinder von zehn bis 13 Jahren auf den doppelt so langen Distanzen. Schnellste Frau beim Feldathlon war Marion Zenthoefer aus Kiel in 1:11:42 Stunden. Als schnellster Mann überquerte Paul Wiesner aus Preetz in 59:25 Minuten die Ziellinie. Alle Einzelergebnisse gibt es im Internet unter https://my3.raceresult.com/87272/#0_BD8FE9