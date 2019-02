Die Kulisse steht zwar schon, aber die Bühne ist noch nicht aufgebaut: Im Dorfgemeinschaftshaus in Rodenbek laufen die Proben für das plattdeutsche Stück „www.pottundeckel.de“ in drei Akten von Detmar Dirks. Generalprobe ist am 19. Februar, danach beginnen die Aufführungen.