1100 Gäste strömten am Sonntag in den Tierpark Arche Warder. Darunter auch 94 direkte Anlieger, die beim sogenannten Nachbarschaftstag freien Eintritt hatten. Die Einrichtung bedankt sich auf diese Weise einmal im Jahr bei den Bürgern in Warder und Langwedel für die Unannehmlichkeiten des Betriebs.