Nortorf

Der Verein bleibe außerdem weiter unabhängig vom Verein Tourismus Mittelholstein, sagte Pressesprecher Werner Kuberka. Für den 1970 gegründeten Verein mit dem Jahresetat von rund 30000 Euro mache ein Zusammenschluss mit Tourismus Mittelholstein keinen Sinn, so der 78-Jährige weiter.

Das Gastgeberverzeichnis ist für die Anbieter von Unterkünften in der Region unschlagbar günstig: Der Verein zahlt nur die Druckkosten. Finanziert wird das Heft über Werbeeinnahmen. Kuberka stellt die 40-seitige Broschüre mit Infotexten und Fotos aus der Region in Eigenregie und unentgeltlich zusammen. Die Vermieter zahlen alle zwei Jahre 95 Euro für ihren Eintrag. Um im Gastgeberverzeichnis von Tourismus Mittelholstein aufgenommen zu werden, werden dagegen für Vermieter pro Jahr 100 Euro fällig. In diesem Jahr wurde das Heft bereits 1320 mal angefordert.

Verein brachte 1191 Buchungen und 8543 Übernachtungen für die Region ein

2018 brachten 1191 Buchungen über den Verein 8543 Übernachtungen für die Region ein. Dabei wurden Jugendherbergen, Hotels und vier Campingplätze nicht erfasst, so Kuberkas Bilanz.

Auch für die Zukunft hat der Verein große Pläne. Für Kuberka ist die Verbesserung der Ausschilderung von Radwegen eine der touristischen Aufgaben, die von den Ämtern in der Region gemeinsam angegangen werden sollten. Er regte außerdem an, eine Reitwege- und eine Angelkarte aufzulegen.