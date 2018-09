Hohn

Ein ungewöhnlicher Straßentransport. Am gestrigen Nachmittag fuhr eine Transall in Hohn bei Rendsburg nicht auf der Startbahn, sondern auf der Landstraße. Was zuerst als Übung vermutet wurde, stellte sich am Ende als Transport der Gemeinde heraus. Die auf den Namen „Hohn“ getaufte Transportmaschine war im Frühjahr außer Dienst gestellt worden. Ihren Lebensabend verbringt das Flugzeug jetzt am alten Bahnhof der Gemeinde Hohn, wo sie zukünftig als Ausstellungsstück aufgebockt steht. Der Verkauf der Maschine war erst vor einigen Wochen offiziell bekannt gegeben worden.

„Wir sind froh, dass wir den Transport geschafft haben“, fasste Bürgermeister Jürgen Kuhrt die zweieinhalb Stunden Fahrt zusammen. Dabei ging es nur 600 Meter über die Landstraße.

Transall soll vor dem alten Bahnhof Hohn ausgestellt werden

Der restliche Weg bis zum zukünftigen Standort führte über Äcker und Wiesen. Für den Transport waren die Flügel des 28 Tonnen schweren Flugzeugs abgebaut worden. Ihre Spannweite von 40 Metern hätte den Transport unmöglich gemacht. In 14 Tagen soll die Transall wieder zusammengebaut und auf einen Sockel ausgestellt werden.

Vor 50 Jahren war die erste Transall auf dem Fliegerhorst in Hohn gelandet, voraussichtlich 2021 soll der militärische Flugbetrieb für das Lufttransportgeschwader 63 enden. Die „Alte Dame“ vor dem alten Bahnhof in Hohn könnte dann das letzte Symbol einer vergangenen Ära in der Gemeinde bei Rendsburg darstellen.

Von Heiko von Ditfurth