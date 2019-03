Bordesholm

Bislang gebe es keinen Ort in Schleswig-Holstein in der Größe Bordesholms, der so etwas habe. Am Donnerstag, 7. März, berät ab 18.30 Uhr der Ausschuss für Infrastruktur über den Antrag der Wählergemeinschaft.

Genehmigen müsste einen solchen Antrag die Verkehrsaufsicht des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Ausschlaggebend sei der Paragraf 39 der Straßenverkehrsordnung, sagte Britta Hingst, Leiterin vom zuständigen Fachdienst. Darin heißt es unter anderem, dass Anordnungen nur dort getroffen werden dürfen, „wo dies aufgrund der besonderen Umstände zwingend geboten ist.“

Behörde sieht Akzeptanzproblem für Tempo 30 in Bordesholm

Dieser Passus schließt ein generelles Tempolimit nicht aus. Aber: „Bei einem Antrag müsste eine Kommune schon ein Verkehrsgutachten vorlegen, worin Ziele definiert sind und dabei Tempo 30 notwendig ist“, so Hingst. Allerdings sieht sie ein Akzeptanzproblem bei Autofahrern.

HGV sieht goldene Zeiten für Blitzer bei Tempo 30 in Bordesholm

Jürgen Baasch, Chef des Bordesholmer Gewerbevereins, pflichtete ihr bei. Der breite Moorweg, auf dem Tempo 50 gilt, könnte zum „Goldgrab für Blitzer“ werden. Für problematisch hält er auch, dass dann überall Rechts-vor-links gelten müsste. Über mögliche Einbußen für Läden wollte er nicht spekulieren.

„Keinen Sinn“ ergibt ein Tempo 30 im ganzen Ort aus Sicht von Volker Barkmann vom Seniorenbeirat. Er sieht auf den Straßen ein grundsätzliches Problem, sich an Regeln zu halten. Als Beispiel nannte er einige „fliegende Mütter“ an der Möhlenkamp-Kita, die sich mitunter nicht an Tempo 30 hielten.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus Bordeholm.