Bordesholm

In vielen kleineren Gemeinden ist ein generelles Tempo 30 bereits Usus, im Amt Bordesholm beispielsweise in Sören. Bordesholm wäre aber laut UWB die erste Großgemeinde in Schleswig-Holstein. Er argumentiert auch mit Statistiken, laut denen sich 55 Prozent der Bevölkerung vom Verkehrslärm belästigt fühlen und eine Reduzierung auf 30 km/h den Lärmpegel um drei Dezibel reduziert. „Diesen Wert nehmen die Menschen als Halbierung wahr“, so Hepp. Ein weiterer Vorteil: Die Kommune würde Geld sparen, weil viele Tempo-Schilder nicht mehr nötig seien.

Tempolimit auch für die L 318 gefordert

Auf den meisten Straßen in Bordesholm gilt bereits eine Tempobegrenzung. Das ergeben Zahlen, die die Amtsverwaltung ermittelt hat: Es gibt 105 Straßen – und nur noch auf 19 darf man 50 Stundenkilometer fahren. Hepp spricht sich auch dafür aus, dass Tempo 30 für den innerörtlichen Teil der Landesstraße 318 angeordnet wird. „Sollte das rechtlich nicht möglich sein, sollte es zumindest für die Nachtstunden von 20 bis 7 Uhr realisiert werden.“ Ob der Antrag eine Mehrheit findet, ist offen. Die UWB verfügt nur über zwei von 19 Sitzen. Zudem ist unklar, wie die zuständige Verkehrsaufsichtsbehörde beim Kreis Rendsburg-Eckernförde damit umgeht.

