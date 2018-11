Molfsee

Anstoß für die Debatte hatte Joachim Harpprecht (UWM) mit seinem Antrag bereits in der Oktober-Sitzung gegeben. Harpprecht bemängelte den Zustand und hatte das bereits mit entsprechenden Fotos dokumentiert. Er berichtete dabei auch über den in seinen Augen „verkehrsgefährdenden Zustand“ aufgrund der Baumwurzeln, die die Decke des Radweges zerstören und damit das Fahren unmöglich machen.

Zuständigkeit liegt bei der Gemeinde

Sein Antrag bestand aus drei Teilen: Harpprecht forderte einen Neubau des Radwegs im Bereich zwischen Lindenhof und Eschenbrook, bat die Verwaltung um Prüfung, ob die Gemeinde oder der Kreis dafür zuständig seien und bat im dritten Teil noch darum, dass die Verwaltung prüfen möge, ob für den Neubau dieses Teilstücks Fördermittel genutzt werden könnten.

Das Hauptproblem ist dabei die Zuständigkeit, das erklärte Bauamtsleiter Peter Krebs. „Wenn Radwege an Kreisstraßen liegen, dann gehört dem Kreis grundsätzlich maximal nur ein Radweg. In diesem Fall ist das die linke Seite wenn man von Molfsee nach Kiel fährt“, so Krebs. Die logische Folgerung: „Die rechte Seite, also die von den Schäden betroffene, gehört der Gemeinde“, klärte der Experte die Ausschussmitglieder auf. Dort sei die Gemeinde auch schon tätig geworden: Das Schild Radwegeschäden weist deutlich daraufhin, dass das Fahren nicht empfehlenswert ist.

Tiefbaufirma ist bereits beauftragt

Gute Nachrichten hatte Krebs aber auch: „Wir haben eine Tiefbaufirma beauftragt, die dort tätig in Kürze tätig wird. Die Wurzeln können nicht gekappt werden, das würden die Bäume nicht vertragen, aber es wird eine wassergebundene Decke aufgetragen, so dass der Weg begehbar ist.“ Nach und nach soll der gesamte Bereich dieses Weges in Richtung Kiel derartig bearbeitet werden.

Dennoch bleibt Molfsee am Thema Radweg dran: Einstimmig votierte der Ausschuss für den Beschluss, dass die Verwaltung prüfen möge, wie die Radwegesituation verbessert werden kann und ob es für Neubau, Sanierung oder Instandsetzung Förderungsmöglichkeiten gibt.

Von Sorka Eixmann