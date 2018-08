Am Steuer eingeschlafen: Fahrer verletzt

Rendsburg Unfall auf der A7 - Am Steuer eingeschlafen: Fahrer verletzt Ein acht Kilometer langer Stau hat sich am Dienstag nach einem Unfall auf der A7 Richtung Flensburg gebildet. Auf Höhe Haßmoor war ein Geländewagen auf die Seite gekippt. Die Autobahn zwischen Warder und Kreuz Rendsburg musste vorübergehend gesperrt werden.

Am Nachmittag ereignete sich auf der A7 in Fahrtrichtung Flensburg ein Verkehrsunfall. Der Fahrer des Autos war am Steuer eingeschlafen. Quelle: Danfoto