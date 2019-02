Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat die Ausrüstung für seinen Löschzug Gefahrgut modernisiert. In einem neuen Reinigungscontainer säubern Einsatzkräfte ihre Spezialkleidung etwa nach Chemieunfällen und duschen sich. Mit dem Container sei der Löschzug jetzt up to date, sagt sein Leiter Lars Wichmann.