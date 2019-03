Rendsburg

16 Orchester und ein Spielmannszug traten von Donnerstag bis Sonntag in der Nordmarkhalle auf – und an den Nachmittagen und Abenden war jeweils „volle Hütte“ angesagt. Lange im Voraus waren die Karten vergriffen, das war bereits beim ersten Konzert 1973 so. Damals kamen die Feuerwehrmusikzüge des Kreisfeuerwehrverbandes Rendsburg-Eckernförde zum ersten Konzertmarathon zusammen, seitdem wird diese spezielle Konzertreihe ununterbrochen auf die Beine gestellt – und ist nach den Worten des stellvertretenden Kreiswehrführers Fritz Kruse deutschlandweit einmalig. Und in keinem anderen Kreis in Schleswig-Holstein agieren so viele Feuerwehrkapellen.

Umfassendes Repertoire

Der Erfolg der Musiker in Feuerwehruniform bei der viertägigen Reihe dürfte auch in der musikalischen Vielfalt begründet liegen. Intoniert werden schon längst nicht mehr nur Märsche: Das Repertoire umfasst mittlerweile Filmmusiken, Jazzarrangements, Evergreens, Schlager und auch Samba. Die musikalischen und organisatorischen Leiter der Bigbands sprechen außerdem ihr Programm mit dem Kreisfachwart für Feuerwehrmusikzüge ab – so gibt es keine Doppelungen. Dazu proben die Orchester auch mal gemeinsam, mehrere Wochen vor dem Nordmarkhallenkonzert trafen sich beispielsweise die Musikzüge vom Amt Molfsee, dem Amt Nortorfer Land, von Elsdorf-Westermühlen sowie von Breiholz. Und beim Auftritt begeisterten zudem Sängerinnen und Sänger wie Klaus Schröder mit einem Louis Armstrong-Song oder die 20-jährige Jasmin Rohwedder als „Bond-Girl“ mit der Titelmelodie des Daniel Craig-Streifens Sky Fall.

