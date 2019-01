Schwerer Unfall auf der Autobahn 7 zwischen Rendsburg und Warder. Ein Laster ist am Montagmorgen in eine Leitplanke gefahren und umgekippt. Bei dem Unfall hat der 40-Tonner die gesamte Landung verloren. Die A7 war für die Bergungsarbeiten in Richtung Norden bis 12.45 Uhr voll gesperrt.