Wasbek

Die Fußgänger- und Autobrücke der Hauptstraße über die Aalbek in Wasbek ist seit Montag nicht mehr nutzbar. Die Vollsperrung wird vermutlich bis Ende Januar 2019 andauern.

Die eigentlichen Abrissarbeiten beginnen erst am Montag, 17. September. „Momentan bereiten wir die Nebenflächen vor“, erklärt Gundula Schuhmacher, Ingenieurin bei der Stadt Neumünster, die in die Brückenplanung involviert ist. Neben der eigentlichen Hauptbrücke soll eine Nebenbrücke entstehen, die von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden kann. Außerdem liegen Versorgungsleitungen, beispielsweise von der Telekom, unter der alten Brücke, diese müssen umgelegt werden. „Wenn die neue Brücke eingesetzt ist, kommen die Leitungen wieder unter die Brücke“, kündigt Schuhmacher an.

Die Übergangsbrücke wird teilweise über den Spielplatz und das angrenzende Sparkassengelände führen.