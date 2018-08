Felde

Bei einem Unfall an der K 67 / Abfahrt A 210 wurden am Dienstag um 6.35 Uhr drei Menschen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Fahrer (56) eines Daihatsu Kleinwagens von der A 210 aus Richtung Rendsburg kommend nach links in Richtung Achterwehr einbiegen. Dabei übersah er aber die Vorfahrt eines VW T4.

Durch den Zusammenstoß wurde der Daihatsu-Fahrer schwer, sein Mitfahrer (23) leicht verletzt. Der Fahrer (38) in dem VW-Bus wurde ebenfalls schwer verletzt. Die drei Verletzten wurden in die Kieler Uniklinik gebracht.

Die beiden Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf mindestens 4000 Euro geschätzt.

Von KN-online