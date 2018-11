Nortorf

Im Amtsbereich boten 40 Leser an 22 ungewöhnlichen Orten Vorleseaktionen an.

Vorbereitung ist alles, zeigte sich in der Bank: Fast echte Goldstücken blinkten als Wegweise auf dem blauen Teppichboden. Sie lenkten die Fünf- bis Sechsjährigen zur Treppe und zum begehbaren Safe.

„Das war das Beste“, sagte Nis (5) hinterher begeistert. Regionalleiter Böker hatte die dicke Stahltür zur Schatzkammer der Bank schon geöffnet. Zwischen den Stahlwänden mit 400 Schließfächern lagen Schaumstoffrollen zum Sitzen bereit. „Ich hatte von der Vorlese-Aktion gelesen und wollte mitmachen“, erzählte Böker.

Er fragte Kim Kristin Schmidt, sie steuerte eine Stehlampe für eine freundliche Atmosphäre bei und übte für die Kinder „Ritter Rost auf Schatzsuche“.

Die 180 Oberstufenschüler der Gemeinschaftsschule in Nortorf saßen zur gleichen Zeit zwar in der wohlbekannten Aula. Dafür las Kult-Autor Matthias Stührwohldt für sie Lektüre mit Tiefsinn und Humor. Lehrerin Martina Mayr-Hauser hatte den Radio-Autor eingeladen.

Die persönlichen Familien-Geschichten vom Sohn in Schweden, die String-Tanga-Berge seiner Töchter fanden die Zehntklässlerinnen Antonia und Svenja auch auf Plattdeutsch unterhaltsam. Stührwohldt setzte einen Baustein für Lesekompetenz. Er widerlegte mit seinem fokussiert entspannten Vortragsstil für die 15-Jährigen das Vorurteil, dass Lesungen langweilig wären.

Melanie Fechner, Leiterin der Stadtbücherei und Organisatorin des ersten Vorlesetags in der Region, war mit der Resonanz zufrieden. „Das machen wir nächstes Jahr gern wieder.“ In diesem Jahr finanzierte die Bürgerstiftung die Bücher, die im Anschluss an die Einrichtungen verschenkt wurden.