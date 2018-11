Die Unabhängige Wählergemeinschaft Bordesholm (UWB) will durch ein Belüftungssystem in der Freibadestelle am See erreichen, dass zukünftig Badeverbote durch Blaualgenbefall minimiert werden. Für den nächsten Umweltausschuss hat die UWB einen Antrag gestellt. 25 000 Euro könnte die Maßnahme kosten.