Ein Wasserrohrbruch in der Fabrikstraße löste am Montagabend gegen 21 Uhr einen Druckabfall im Trinkwassernetz in Nortorf aus. „Hauptsächlich die Innenstadt war betroffen,“ berichtete Winfried Bentke aus dem Vorstand der Stadtwerke Nortorf. Gegen 5 Uhr morgens war der Schaden behoben.