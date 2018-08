Der seit 15 Jahren brachliegende Grandplatz am Sportzentrum in Kronshagen soll zu einem "Generationenpark" entwickelt werden. Der Sportausschuss gab dafür am Dienstagabend mit Mehrheit von CDU und SPD den Startschuss für ein Beteiligungsverfahren. Grüne und UKW lehnten den Antrag ab.