Osterrönfeld

Unter den beschuldigten sind die Bürgermeister von Schacht-Audorf, Rade, Ostenfeld, Haßmoor und Schülldorf sowie ein Vertreter von Bovenau.

Hintergrund ist eine Osterrönfelder Mehrheitsentscheidung mit den Stimmen der beiden Fraktionen auf der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung. Elf der zwölf Fraktionsmitglieder hatten für die Abberufung von Bernd Sienknecht (OWG) aus der Schulverbandsversammlung entschieden. Der frühere Bürgermeister wurde nach der Kommunalwahl 2018 nicht mehr gewählt, an seine Stelle trat Hans-Georg Volquardts ( CDU).

"Haben den Eindruck, Osterrönfeld wird als Schulstandort aufgegeben"

Die Gemeindevertretung entsandte Sienknecht in die Schulverbandsversammlung, dort wurde er zum Vorsteher gewählt. Am 23. August trat Sienknecht als Gemeindevertreter zurück. Volquardts und Christian Hauck, Fraktionssprecher von FWO/ SPD, brachten übereinstimmend einen Vertrauensverlust gegenüber Sienknecht zum Ausdruck. "Er müsste den Schulstandort Osterrönfeld intensiver vertreten", sagte Hauck. Der Bürgermeister kritisierte: "In den letzten fünf Jahren sind für die Grund- und Gemeinschaftsschule in Schacht-Audorf Investitionskosten von rund acht Millionen veranschlagt und teilweise schon ausgegeben, für die Osterrönfelder Grundschule so gut wie nichts." Hauck sieht eine einseitige Entwicklung zugunsten des Nachbarstandortes. "Wir haben den Eindruck, Osterrönfeld wird als Schulstandort aufgegeben."

Sienknecht : "Habe mir nichts vorzuwerfen"

Für die Entscheidung der beiden Fraktionen hat Sienknecht nicht das geringste Verständnis. "Ich bin schockiert, man hat mit mir vorher nicht gesprochen. Ich habe mir nichts vorzuwerfen", sagte der geschasste Schulverbandsvorsteher. "Den Schulstandort Osterrönfed aufgeben, da wird ein Schreckgespenst aufgebaut." So sieht es auch Beate Nielsen. Eine weitere Einlassung der stellvertretenden Schulverbandsvorsteherin und Bürgermeisterin von Schacht-Audorf. "Die Sanierung von Schuldach, Fenstern und anderen Baumaßnahmen in Osterrönfeld steht ganz vorne auf der Prioritätenliste."

In der Medieninformation der beiden Fraktionen vom 3. April ist die Rede von einem Eklat durch die Nachbargemeinden. "Sie haben von uns verlangt, die Personalentscheidung nicht zu treffen. Damit ist eine rote Linie überschritten worden", teilte Hauck mit. "Situation im Schulverband – Beratung und Beschlussfassung über das weitere Vorgehen", heißt das Thema für die Sondersitzung. Auch das angeschlagene Verhältnis zu den Nachbargemeinden soll angesprochen werden. Ziel der beiden Fraktionen sei es, die Schulsituation in Osterrönfeld zu verbessern.

