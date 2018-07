„Die Blattzeit, damit ist die Paarungszeit gemeint, des Rehwilds geht in ein paar Tagen los. In der Zeit von Ende Juli bis Mitte August sind die Böcke hinter dem weiblichen Rehwild her. Damit steigt die Zahl der Wildunfälle", sagt Marcus Börner, Geschäftsführer beim Landesjagdverband (LJV).