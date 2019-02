Bordesholm/Reesdorf

Gemütlich liegen die Katzen auf ihren Decken im Dienstgebäude des Klärwerks des Abwasserzweckverbands an der Kreisstraße zwischen Reesdorf und Brügge. Vor gut drei Jahren habe Kathy als herrenloses Findel-Kätzchen eines Tages auf dem Gelände gestanden, erzählt Betriebsleiter Ingo Winkler. Die Katze schnurrt zufrieden als er ihr über das Fell streichelt. "Die Mitarbeiterin Leah Endling hat sie dann aufgepäppelt."

Mäusen und Ratten liegen vor der Tür

Nach Dienstschluss patroullierte sie auf dem drei Hektar großen Areal. Ein Jahr später war sie trächtig - Cleo ist ein Nachkömmling aus dem Wurf, der zusammen mit Kathy auf dem Betriebsgelände geblieben ist. Beide gehen mittlerweile abends gemeinsam auf Tour, um Mäuse und Ratten zu bekämpfen. Zum Teil liege das Erjagte vor der Tür, so Winkler. Beide Tiere seien pflegeleicht und gehörten irgendwie mit zum vierköpfigen Team.

Signale werden nicht mehr "übersetzt"

Um Kathy und Cleo dreht es sich aber nicht, wenn der Bauausschuss des Verbands am Mittwoch, 27. Februar, ab 18.30 Uhr im Rathaus tagt. Die Datenübermittlung aus den Pumpstationen funktioniert nicht mehr einwandfrei, seitdem die Telekom ihren Dienst ISDN abgestellt hat. "Die Signale kommen zwar hier an, können aber nicht mehr übersetzt werden", fasste Winkler das Problem zusammen. "Wir wissen zwar dann, dass es ein Problem gibt. Um welches es sich handelt, aber nicht." Für 125 000 Euro soll die Technik nun in diesem Jahr auf eine digitale Technik umgestellt werden.

