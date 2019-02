Nortorf

„De olen buurslüüd“ thronen wie ein Begrüßungskomitee auf einer Bank vor der Ostseite der Scheune. „Ich mag die Figuren von Manfred Richter“, erzählte Holger Bauer. Sie gehören seit 2017 zum Stadtbild. Richters erstes Werk, der „Schwimmer“, machte in Nortorf Furore. Richter hatte die 24 Kilogramm schwere Skulptur zunächst anonym in der Wasserrinne am Marktplatz aufgestellt. „Das war Aktionsart“, erinnert sich der 66-jährige mit einem Schmunzeln an die Figur mit Badekappe und gestreiftem Badeanzug.

Über Monate war auf dem Rasen vor der St. Martin-Kirche Richters Pärchen „Oma und Opa“ auf einer Bank platziert. Als ein neuer Ort für die Zwei gesucht wurde, meldete sich Holger Bauer. Doch Richter hatte das Paar bereits in andere Hände gegeben.

Skulpturen-Mann bekam Bierhumpen

Für Holger und Renate Bauer war das ein Vorzug: Sie durften bei dem für sie designten Paar Details mit gestalten. Holger Bauer spendierte dem Skulpturen-Mann einen Bierhumpen aus seiner Sammlung. Er trägt das Emblem „HB“ - die Initialen von Holger Bauer. Die Skulpturen-Frau hat einen echten Kartoffelschäler in der rechten Hand.

Richter entwickelte den Aufbau der Skulpturen selbst. Aus Maschendraht biegt er die Grundform der Figur, die er mit Styroporteilen ausstopft. Die Form der Figur wird aus einem Pappmaché-Mix aus Zeitungen, Kleister und frostsicherem Gips aufgebaut. Er verwendet auch Alltagsgegenstände: Die Bauersfrau trägt beispielsweise die ausgemusterten Puschen seiner Ehefrau.

Das schmucke Liebhaberstück ist gesichert

Die Skulpturen werden lackiert und wetterbeständig mit einer Schicht Polyester überzogen. Eine weitere Lage Lack bringt Glanz. Die Bauers haben ihr schmuckes Liebhaberstück gesichert. Das Figurenpaar ist fest auf einer Bank montiert. Schon ein leichtes Ruckeln an der Lehne löst ein lautstarkes akustisches Signal aus.

Von König Beate