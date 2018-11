Molfsee

Im März wurde sie bereits gewählt, aber: „Ich hatte unter der Bedingung zugesagt, dass ich noch meine politische Amtszeit beenden kann.“ Daher gab es die Schlüsselübergabe auch erst am 1.Oktober. „Es war ein feierlicher Moment, wir bekamen nicht nur den Schlüssel für die Räumlichkeiten, sondern auch eine Fahne vom DRK.“

1979 wurde der DRK-Ortsverein in Molfsee – vorher bestand ein gemeinsamer Ortsverein mit Flintbek – selbstständig. Erster Vorsitzender war Hans Willers, nach seinem frühen Tod führte ab 1990 Anna-Lise Willers den Verein weiter, die angebotenen Aktivitäten wurden vielfältiger. 2008 übernahm Christel Temme den Vorstand, mit ihr kamen der jährliche Flohmarkt, der Weihnachtsmarkt, der Singkreis und ein Spielekreis hinzu. Temme gab im März den Vorsitz aus persönlichen Gründen ab. Bis zur Übernahme durch Heike Topp leitete die stellvertretende Vorsitzende Ingeborg Medici den Verein.

Neben Topp und Medici engagiert sich Christa von Schalburg als weitere stellvertretende Vorsitzende. Schatzmeister ist Hans-Anton von Schalburg, Heike Wolf ist Schriftührerin, und als neuer Beisitzer neben Gisela Below und Brigitte Biwona ist Ehemann Burkhard Topp mit im Team beim DRK Molfsee, das derzeit 180 Mitglieder zählt.

In den ersten Wochen hat sich Heike Topp erst mal einen Überblick verschafft – und sie war erstaunt. „Das DRK hat viele Angebote, die in Molfsee auch sehr gut angenommen werden. Eine der großen Veranstaltungen ist der jährliche Basar, der am Sonnabend, 1. Dezember, und Sonntag, 2. Dezember, jeweils von 11 bis 17 Uhr in der Begegnungsstätte auf dem Plan steht. Dafür muss auch Burkhard Topp in diesen Tagen ran. „Wir haben Plakate auf die Aufsteller geklebt, und wir sind natürlich auch rumgefahren, um die Aufsteller zu installieren“, sagt Heike Topp.

Sie kennt den großen Basar bislang nur als Besucherin. „Dieses Mal bin ich dabei, das Angebot ist wie immer toll. Adventsgestecke, Weihnachtsdeko, Kerzen, Lavendelkissen, Laubsäge- und Töpferarbeiten, Selbstgestricktes und Genähtes, Leckereien wie Honig, Likör, Öle und Schmalz – es gibt ja nichts, was es dort nicht gibt“, ist Topp sicher. Aber auch das Organisieren ist anstrengend, doch genau das ist eine Arbeit nach dem Geschmack der Blumenthalerin. „Es ist ein großer Zeitaufwand, aber es macht Spaß“, ist Heike Topp sicher – Ehemann Burkhard nickt zustimmend.

Von Sorka Eixmann