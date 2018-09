Sülfeld

Weichen muss für das dreiteilige Gebäudeensemble die alte kaiserliche Post. Die steht nicht unter Denkmalschutz und soll abgerissen werden. Die derzeitigen Mieter allerdings fürchten um ihren Verbleib, wenn der Abrissbagger kommt, und nutzten die Sitzung der Gemeindevertreter, um Luft abzulassen. Architekt Meier musste sich die Vorwürfe anhören. Er versprach den Betroffenen, die Bedenken und Sorgen an höherer Stelle weiterzugeben und es sicher eine Lösung geben werde.

Entstehen sollen auf dem Gelände der alten Post drei Gebäude mit insgesamt 22 Wohnungen. Die Größen sollen zwischen 45 und 135 Quadratmeter betragen. Zu „ortsüblichen Mieten“ (Meier) sollen dort sowohl Familien, als auch Einzelpersonen ein neues Zuhause finden. Es sind 22 Autostellplätze geplant, die sich unterhalb der Gebäude in einer Art halben Tiefgarage befinden. Die Wohnungen sind laut Meier barrierearm und rollstuhlgerecht. Sie haben entweder eine Terrasse oder einen Balkon. Es gibt für zwei der drei Gebäude bereits eine Baugenehmigung. Für das Haus direkt an der Oldesloer Straße mit der Nummer 12 wird die Genehmigung in Kürze erwartet. Nach dem derzeitigen Stand der Planungen sollen alle Wohnungen vermietet und nicht verkauft werden.