Ein Großeinsatz der Rettungskräfte sorgte am Sonntagmorgen in der Psychosomatischen Klinik am Klosterkamp in Bad Segeberg für Aufregung. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr, die gegen 5.30 Uhr mit sechs Fahrzeugen und 33 Blauröcken angerückt war, hatte die Brandmeldeanlage den Alarm ausgelöst.