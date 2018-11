Bad Bramstedt

Die Städtebauförderung ist eine Drittelfinanzierung: Bund, Land und Stadt zahlen mit gleichen Teilen in einen Topf ein. Bund und Land wollen dadurch die Entwicklung der Kommunen unterstützen. Bad Bramstedt bekommt das Geld für die „Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge“, so der offizielle Titel. Hierzu musste die Stadt sogar ein Gutachten für 100.000 Euro in Auftrag geben, das dann auch noch weitere Projekte für die Folgejahre enthält, wie die Neugestaltung der Schlosswiese zum Beispiel.

Brücke über Hudau wird gebaut

Hinter der "Zukunftsgestaltung" verbergen sich aber ganz konkrete Pläne: der Neubau des Feuerwehrhauses, der Ersatzbau für die Ernst-Friedrich-Harmbrücke und die Sanierung der Leichtathletikanlagen am Schäferberg. Diese Bauvorhaben sollen 2019 in Angriff genommen werden.

Fürs Feuerwehrhaus fehlt noch das Grundstück

Der Bau des Feuerwehrhauses kann davon allerdings nur zum Teil finanziert werden. Zuvor muss erst einmal ein Grundstück gefunden werden. Die Stadt hat dafür 1 Millionen Euro im Haushalt eingeplant. Die Ernst-Friedrich-Harm-Brücke war bereits Anfang 2015 abgebrochen worden, weil ihr Fundament unterspült worden war. Sie führte einen Fußweg über die Hudau, der seitdem nicht mehr nutzbar ist.