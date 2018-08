400 Gäste in der Schule am Storchennest

Segeberg Zentrale Einschulung - 400 Gäste in der Schule am Storchennest 43 aufgeregte Jungen und Mädchen saßen in den ersten Reihen der rappelvollen Sporthalle der Bad Bramstedter Schule am Storchennest. Gut 400 Kinder, Lehrer, Eltern, Großeltern und Offizielle waren zur zentralen Einschulungsfeier gekommen.

Von Jann Roolfs

Zentrale Einschulungsfeier an der Schule am Storchennest in Bad Bramstedt: 43 Erstklässler recken ihre Schultüten in die Höhe. Quelle: Jann Roolfs