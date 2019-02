An Freiwilligen wird es der Feuerwehr im Amt Trave-Land nicht mangeln, wenn es darum geht, die sogenannte „Technische Hilfe Wasser“ zu übernehmen, die laut Koalitionsvertrag in das Brandschutzgesetz aufgenommen werden soll. An den ersten Übungsstunden im Hallenbad nahmen Dutzende Freiwillige teil.