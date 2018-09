Henstedt-Ulzburg

Jens Daberkow weist regelmäßig auf die seiner Meinung nach zum Teil großen Missstände in seinem Heimatort hin. Stets besucht er die Sitzungen des Planungsausschusses im Rathaus und meldet sich in der Einwohnerfragezeit zu Wort, um die Verwaltung und die Politik auf Trab zu bringen. „Es passiert nichts bei uns“, meint Daberkow.

Alle zwei Jahre initiiert der ADFC den „Fahrradklima-Test“. Obwohl bereits vor zwei Jahren auf einige problematische Gegebenheiten in der Großgemeinde hingewiesen worden war, tat sich nicht. Der ADFC fühlt sich von der Verwaltung mit Bürgermeister Stefan Bauer nicht ernst genommen und teilweise „abgebügelt“. Etliche Beispiele fallen Daberkow bei einer kleinen Tour durch Henstedt-Ulzburg auf.

Beispielsweise werde am Bürgerhaus an der Beckersbergstraße zwar auf einen Radtourenweg hingewiesen – allerdings sind dort gleichzeitig nur Fußgänger erlaubt. Radler müssen schieben. Unklare beziehungsweise falsche oder fehlende Schilder, ein ungenügender Radwegebelag oder ein nicht durchdachtes Konzept sind laut Jens Daberkow völlig unnötig und würden den Bürgern das Radfahren verleiden. Henstedt-Ulzburg werbe damit, eine grüne Gemeinde zu sein, tue aber nur wenig, um umweltfreundliche Verkehre zu fördern.

Ein weiteres Beispiel sind die Fahrradparkanlagen am Alstergymnasium. „Hier sind einfach zu wenig Fahrradständer“, betont Daberkow und zeigt auf die daneben abgestellten Drahtesel. Auch am Bahnhof in Ulzburgs Mitte sei genug Platz, um weitere Abstellmöglichkeiten zu schaffen. Dort wo der Fußweg auch von Radlern benutzt werden muss, sei es zu eng und unübersichtlich. Daberkow plädiert dafür, dass Radfahrer die Straße mit benutzen dürfen. Aber dafür, so der Rad-Fan, hätten Bürgermeister und Verwaltung kein Verständnis.

Die neue Umfrage findet zwischen dem 1. September und 30. November statt. Mitmachen kann jeder, der mit dem Rad unterwegs ist. Die bundesweiten Ergebnisse werden im Frühjahr 2019 präsentiert.